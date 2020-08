Suisse

Le droit de recours des écologistes en passe d’être limité

Une commission du Conseil national s’est prononcée en faveur d’une initiative limitant les possibilités d’opposition des organisations de protection de la nature sur des projets de moindre importance.

Les organisations de protection de l'environnement et du paysage ne devraient plus pouvoir faire recours lorsqu'il s'agit de projets de moindre importance. La commission de l'environnement du Conseil national a donné suite mardi par 13 voix contre 10 et 1 abstention à une initiative parlementaire en ce sens.