Suppression droit de timbre: résultats votations vers un non

Supprimer un impôt payé une partie des entreprises? C’est non, d’après les premiers résultats tombés dès midi. Les Suisses ont refusé de supprimer le droit de timbre d’émission. La très grande majorité des communes déjà dépouillées refusent le projet soutenu par le Conseil fédéral. Tous les cantons se dirigent vers un non. Sauf un.

Selon gfs.bern, le «non» devrait atteindre plus de 62%. À Genève, les résultats provisoires font état de 60% de refus. Après 93% du dépouillement dans le canton de Vaud, le «non» atteint 59,5%.

Peu après 13h, le Parti socialiste, qui a fait campagne pour le non, a estimé qu’il s’agissait d’une «défaite cuisante pour la droite et le conseiller fédéral Ueli Maurer». Du côté des Jeunes socialistes, qui avaient échoué avec leur initiative «99%» sur l’imposition du capital l’an dernier, on se montre satisfait. «Le plan de Maurer visant alléger fiscalement le capital doit maintenant définitivement passer à la déchiqueteuse», dit Thomas Bruchez, vice-président de la JS Suisse.