Suisse

Le droit de vote à 16 ans de nouveau recalé en commission

L’abaissement du droit de vote à 16 ans a de nouveau échoué devant la commission des institutions politiques du Conseil national. Il s’en est toutefois fallu de peu, puisque cette initiative parlementaire a été rejetée par 12 voix contre 12 et 1 abstention, avec la voix prépondérante du président Andreas Glarner (UDC/AG).

La majorité de la commission a estimé qu’il serait problématique que les jeunes puissent exercer des droits politiques avant même d’avoir atteint la majorité civile. Elle ne veut pas non plus qu’une partie des citoyens disposent du droit de voter et d’élire sans pouvoir être élus, ce que prévoit l’initiative déposée par la conseillère nationale Sibel Arslan (Verts/BS). Cela créerait des citoyens de deuxième classe, selon la commission.