Parlement: Le droit de vote à 16 ans ne convainc pas une commission

La consultation a en effet révélé que 15 cantons se sont montrés défavorables à l’introduction du droit de vote à 16 ans, 7 se sont prononcés pour et trois n’ont pas pris position. Du côté des partis politiques, l’UDC, le PLR et le Centre ont pris position contre le projet. Le PS, les Verts et les Vert’libéraux y sont favorables.