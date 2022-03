Le droit de vote à 16 ans passe une étape cruciale

Dès le début de la matinée, la place Fédérale a été animée par quelques manifestantes et manifestants très jeunes qui représentaient le Conseil suisse des activités de jeunes et Pro Juventute. Tout est bien qui finit bien donc pour eux, mais le débat a été serré et la victoire n’était pas forcément acquise. Jean-Luc Addor (UDC/VS), rapporteur de la Commission des institutions politiques, a posé les enjeux. La majorité de cette commission (13 contre 12) s’oppose à cette évolution, car elle crée une différence entre le droit de vote et celui d’éligibilité (qui reste à 18 ans). Son collègue Kurt Fluri (PLR/SO) a également insisté sur le fait que plusieurs cantons ont dit non jusqu’ici: Uri, Argovie, Thurgovie ou Vaud.