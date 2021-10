France : Le drôle de surnom donné à Hanouna par son ex

En tentant de joindre son fils pendant «Touche pas à mon poste!», l’animateur est tombé sur son ex-compagne qui a révélé qu’elle l’appelait HP, pour hôpital psychiatrique.

C’est un échange pour le moins étrange auquel ont assisté les chroniqueurs, les spectateurs et les téléspectateurs de «Touche pas à mon poste!» lundi 18 octobre 2021. En tentant de son joindre son fils Lino, Cyril Hanouna dont l’échange avec Sophie Tapie avait été très tendu , est tombée sur la mère du garçon, Émilie, avec laquelle il a été en couple durant 18 ans.

En entendant l’animateur qui prépare un «TPMP» le dimanche, son ex a répondu: «Oui HP», ne réalisant pas que leur conversation était diffusée en direct sur C8. Après que Cyril Hanouna lui a fait comprendre que ce qu’ils se disaient était bien vu et entendu par des centaines de milliers de personnes en plus de celles présentes sur le plateau, Émilie lui a rétorqué: «Et les gens, ils ne demandent pas pourquoi je t’appelle HP?» Après un moment de flottement, celui que l’on surnomme Baba s’est vaguement expliqué.