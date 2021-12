Genève : Le Drug checking pérennisé au bout du lac

La phase pilote ayant été un succès, le projet de laboratoire de test de drogues va perdurer à Genève.

Faire tester sa drogue en laboratoire pour détecter les produits de coupe ou une forte concentration de stupéfiants dans une dose , c ’est le projet mené depuis 2019 au bout du lac par l’antenne Nuit Blanche. Le laboratoire fonctionne de manière mobile, en milieu festif, ou fixe, avec une permanence aux Grottes. Face au succès de la phase pilote , le Drug checking va être pérennisé, indique la « Tribune de Genève » . Il fait ainsi partie du contrat de prestation 2021-2024 de l’association Première Ligne, qui chapeaute Nuit Blanche.

En 2021, près de 150 utilisateurs ont recouru à ce type de test s et plus de 400 échantillons ont été analysés, dont la moitié s’avérait dangereuse pour la santé. Parmi les produits ayant fait leur apparition, le cannabis de synthèse, le crack, la kétamine ou le LSD. Le public concerné est âgé de 18 à 73 ans et un tiers des visiteurs revient. Après analyse, 90% des bénéficiaires disent avoir réduit ou renoncé à consommer la substance testée, tandis que 45% affirment avoir réduit leur consommation de manière générale. Un point à améliorer toutefois: le Drug checking mobile, piloté par le pharmacien cantonal de Berne, qui est limité dans le nombre de manifestations à couvrir.