Nadal – Djokovic aura lieu de nuit à Roland-Garros

Roland-Garros : Le duel de rêve entre Nadal et Djokovic aura lieu de nuit

Le quart de finale entre le Serbe et l’Espagnol se disputera mardi en night session, ont annoncé lundi les organisateurs du tournoi parisien. Au grand dam de l’Espagnol et des télévisions publiques.

Deux étoiles du tennis se retrouveront de nuit, mardi à Roland-Garros. L’affiche entre Novak Djokovic et Rafael Nadal a été prévue en night session, ont annoncé lundi les organisateurs du Grand Chelem parisien dans un communiqué. «Le quart de finale, programmé mardi 31 mai à 20h45, sera accessible gratuitement et sans restriction en France, sur les applications Prime Video, mobile et web.»

Le dernier match?

«Si les choses ne vont pas dans mon sens, c’est une possibilité que ce soit mon dernier match dans ce tournoi, a poursuivi le No 5 mondial. C’est pour ça que j’aimerais le jouer en journée. Je suis conscient que je ne sais pas ce qui peut arriver l’année prochaine. En un an, il se passe beaucoup de choses, et à ce stade de ma vie et de ma carrière, avec tout ce que j’ai, tout peut arriver.»