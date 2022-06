Automobilisme: Le duel des Jonathan remporté par Michellod

Le pilote de Verbier a maîtrisé son sujet ce samedi, grignotant d’abord son retard, qui avait culminé à 8’’2 après la première spéciale du jour, avant de s’installer en tête du côté des Portes-du-Soleil: «J’essaie de rouler le plus proprement possible», expliquait à ce moment de la journée Jonathan Hirschi, qui allait être pénalisé une seconde fois de 10 secondes, cette fois pour être arrivé à un contrôle avec une minute de retard: «Après sept ans d’absence en rallye, il y a eu une petite erreur de concentration et on ne nous a pas ratés. C’est la course, c’est ainsi. Je retiendrai la belle entame de week-end, vendredi, et le fait que le championnat de Suisse est encore long», ajoutait le Neuchâtelois, finalement deuxième de ce 18e Rallye du Chablais, comme il s’était classé deuxième du classement «suisse» (le vainqueur, le Prévôtois Michael Burri, avait pris le départ du Critérium Jurassien avec une licence française) lors de l’ouverture de ce championnat.