Brésil : Le duel entre Lula et Jair Bolsonaro pour la présidentielle est lancé

Jair Bolsonaro et Lula ont lancé officiellement mardi leur campagne pour l’élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 2 octobre.

Lula, 76 ans, a tenu son premier meeting dans une usine automobile de son fief de Sao Bernardo do Campo, près de São Paulo.

Favori des sondages, Luiz Inacio Lula da Silva, 76 ans, a tenu son premier meeting dans une usine automobile de son fief de Sao Bernardo do Campo, près de São Paulo (sud-est), zone industrielle où il a été tourneur-fraiseur, avant de devenir leader syndical dans les années 70.

«C’est ici que tout a commencé: ici que j’ai acquis une conscience politique (…) En ce jour important de ma vie, au début de la campagne électorale, je suis venu ici pour vous dire que nous allons gagner les élections», a lancé le favori des sondages, vêtu d’une chemise blanche et juché sur un plateau, entouré de centaines d’ouvriers métallurgistes.

«Reprendre le pays»

Malgré son âge, il dit sentir en lui la même «énergie qu’à 30 ans» et qu’il entend «reprendre le pays» à Jair Bolsonaro qu’il qualifie de «génocidaire» et «négationniste» pour sa gestion de la pandémie qui a fait 680’000 morts au Brésil.

Ce retour aux sources syndicales, «Lula s’y est toujours rendu lors des moments marquants de sa carrière politique, pour renforcer son image de représentant des travailleurs», dit à l’AFP Adriano Laureno, analyste du cabinet Prospectiva. «Quant à Bolsonaro, il veut se présenter comme un ‹élu de Dieu› qui a survécu à l’attentat» à l’arme blanche en 2018, poursuit ce spécialiste, pour qui cette élection est «la plus polarisée» depuis la fin de la dictature militaire (1964-1985).

«Dieu, patrie, famille et liberté»

Jair Bolsonaro était plus tôt dans le Minas Gerais (sud-est), à Juiz de Fora «la ville où je suis né à nouveau», hissé sur une estrade installée sur le même carrefour où il avait été poignardé par un déséquilibré il y a quatre ans, frôlant la mort.

Vêtu d’une veste noire boutonnée jusqu’au cou dissimulant les formes d’un gilet pare-balles, l’ancien capitaine de l’armée, 67 ans, a égrené un discours chargé de déclarations patriotiques et d’allusions à Dieu et à la Bible. Il a réitéré sa promesse de lutter contre l’inflation à deux chiffres, l’avortement, la drogue et de défendre la «propriété privée», brandissant la menace «communiste» au Brésil s’il perd les élections en octobre contre son rival Lula.