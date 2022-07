Succession de Boris Johnson : Le duel final se jouera entre Liz Truss et Rishi Sunak

Les députés conservateurs britanniques ont choisi leurs finalistes dans la course à Downing Street: la ministre des Affaires étrangères et l’ex-ministre des Finances. Verdict le 5 septembre.

Dans sept semaines, l’un d’eux deviendra Premier ministre britannique: l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss se sont qualifiés mercredi pour le duel final dans la course à Downing Street pour succéder à Boris Johnson. Sélectionnés par les députés du parti à l’issue d’une série de cinq votes, les deux concurrents seront départagés par les 200’000 adhérents du parti conservateur, à l’issue d’un vote par correspondance dont le résultat est attendu le 5 septembre.

«C’est la campagne la plus sale que j’ai jamais vue»

Rishi Sunak a été accusé par le député David Davis de chercher à «réallouer» certains de ses votes vers Liz Truss afin d’éliminer Penny Mordaunt, qu’il considère comme plus difficile à battre. «C’est la campagne la plus sale que j’ai jamais vue», a affirmé David Davis sur la radio LBC. Penny Mordaunt, 49 ans et quasi inconnue des Britanniques il y a encore 10 jours, avait été propulsée favorite dans un sondage YouGov la semaine dernière mais jugée floue et peu convaincante lors de deux débats télévisés. Son équipe de campagne la présentait comme incarnant «le changement» alors que ses deux rivaux, poids lourds sous Johnson, sont les candidats de «la continuité». Elle a remercié dans un tweet ses équipes pour leur «dur travail», «nous avançons ensemble».