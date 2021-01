Troisième de la cinquième étape du Dakar 2021, entre Riyad et Al Qaisumah, le Français Stéphane Peterhansel (Mini), détenteur du nombre de victoires (13) dans le prestigieux rallye-raid, a battu son grand adversaire qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) de 2’13. Son avance au classement général se situe désormais à 6’11. C’est un autre pilote Toyota, le Sud-Africain Ginel De Villiers, qui remporte la spéciale du jour. Une spéciale qu’on annonçait particulièrement difficile et qui le fut: Carlos Sainz (Mini) et Sébastien Loeb (Hunter) ont ainsi perdu beaucoup de temps dès les premiers kilomètres et si l’Espagnol est bien revenu dans la deuxième partie de la course du jour, le nonuple champion du monde WRC perd 50 minutes.