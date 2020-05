Etats-Unis

Le coronavirus plonge le duel Trump-Biden dans l'incertitude

L’affrontement pour la Maison-Blanche entre le président sortant et son rival démocrate se joue dans un contexte inédit de crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie du Covid-19, rendant l’issue du scrutin imprévisible.

La crise du coronavirus a bouleversé la campagne électorale de Joe Biden et Donald Trump pour l’élection présidentielle 2020.

L'«ennemi invisible» a fait plus de 90'000 morts aux États-Unis, ravagé l'économie, mais aussi secoué la politique. À six mois de l'élection présidentielle américaine, le nouveau coronavirus a brouillé les cartes, cassé les repères.

L'affrontement pour la Maison-Blanche entre le président sortant Donald Trump, 73 ans, et son rival démocrate Joe Biden, 77 ans, a pris une tournure inédite. Seule certitude, le virus meurtrier, qui a paralysé la campagne et rendu le candidat démocrate presque inaudible, accentue encore une tendance: le scrutin du 3 novembre sera un référendum sur Donald Trump, son style, ses outrances.

L'histoire, les sondages, l'avantage au président sortant, les grandes leçons sur l'importance de l'économie à l'approche du scrutin: c'est comme si plus rien n'avait de valeur.

Trump cible Obama

Vivement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire et son manque d'empathie, navigant à vue dans une tempête économique à l'issue incertaine, Donald Trump a, depuis quelques jours, choisi une nouvelle cible: Barack Obama, l'un des grands atouts de son rival. La popularité de l'ancien président démocrate est au zénith, notamment auprès de l'électorat noir.

Biden privé de terrain

Vieux lion de la politique, apprécié de ses partisans pour son empathie et son côté chaleureux, le septuagénaire peu versé aux nouvelles technologies est privé de campagne sur le terrain.

L'équipe Biden affirme déjà mener la bataille là où se jouera l'élection. Mais Joe Biden a beau multiplier les entretiens et tables rondes par visioconférence depuis sa maison du Delaware, sa voix a du mal à percer. Pire, s'il est finalement parvenu à faire les gros titres récemment, c'est en démentant catégoriquement l'agression sexuelle, qui remonterait à 1993, dont l'accuse une femme, Tara Reade.

Distraire et détourner l'attention

«Il ne fait aucun doute que M. Trump va faire tout ce qui est en son pouvoir pour détourner l'attention de la réalité de la pandémie et de l'effondrement économique. Distraire et détourner l'attention sont parmi ses plus grands talents», analyse Allan Lichtman, historien de la politique qui enseigne à l'American University.