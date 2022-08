Le duo Britney Spears et Elton John aurait fuité

«Hold Me Closer» : Le duo entre Britney Spears et Elton John aurait fuité

Les deux stars prévoient de publier leur collaboration «Hold Me Closer» prochainement. Or, une version serait déjà dispo en ligne. Les fans enragent.

Deux semaines après l’annonce surprise du duo entre Elton John et Britney Spears, voilà que le fruit de leur travail aurait fuité sur la Toile. De nombreux internautes relatent sur Twitter qu’ils ont pu entendre une version de «Hold Me Closer» sur le Net. Ce qui a rendu les fans des deux artistes furieux, d’autant plus qu’il s’agit du premier nouveau morceau pour la jeune mariée Britney Spears depuis six ans.