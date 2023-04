Le duo gagnant de Pékin Express n'était pas favori

«On avait conscience qu’on n’était pas les favoris et en même temps, on savait que physiquement, on n’était pas les plus forts. Et on ne parlait pas espagnol! Finalement, on est d’autant plus fiers parce qu’on a dû redoubler d’efforts pour être au même niveau que d’autres binômes qui étaient vraiment très forts», a confié la candidate à «20 minutes» en France. «En plus, je suis le doyen, le soir, c’était vraiment dur pour moi, c’était fatigant. Pour Céline, c’était plus dur le matin, mais on s’aidait mutuellement. On a été un binôme très complémentaire: moi, je devais montrer l’exemple à Céline, le faire pour lui montrer que c’était possible, et elle, si elle le faisait, je devais le faire. C’était notre moteur», a ajouté son partenaire.