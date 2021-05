Aliose - Le duo romand attend son premier enfant

Ensemble depuis 2004, Alizé Oswald et Xavier Michel vont accueillir le premier enfant. François Melillo

Plutôt discrets sur leur vie privée, Alizé, 33 ans, et Xavier, 37 ans, qui forment le duo Aliose, ont fait une sacrée surprise à leurs fans: les deux Romands ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant, sur Instagram lundi 17 mai 2021, par le biais d’une vidéo où on les voit chanter. En couple depuis 2004, Alizé et Xavier n’avaient pas comme priorité de devenir parents. Ironie du sort, c’est l’arrivée du Covid-19 qui leur a permis de mettre un bébé en route.

La future maman se confie à cœur ouvert: «Notre vie a été chamboulée. On était coincés en Suisse, sans pouvoir faire de concerts. Avec Xavier, on se disait qu’on aurait un enfant après la prochaine tournée, après le prochain album. On ne trouvait jamais le bon moment. Quelque part, la pandémie nous a aidés à nous dire que c’était peut-être maintenant le bon moment. On s’est lancé et c’est venu très vite.» Ravis de devenir bientôt parents, les amoureux n’ont pas de préférence sur le sexe de leur progéniture. «Symboliquement, ça serait rigolo d’avoir une fille, parce que nous n’avons que des neveux autour de nous. Mais qu’importe le genre de l’enfant, l’important est qu’il soit en bonne santé», se réjouit la Nyonnaise. Cependant, pas question pour la chanteuse d’imiter d’autres célébrités qui exhibent leurs petits sur les réseaux sociaux, dès leur naissance. «Je peux comprendre la tentation de le faire, car c’est vrai que c’est trop mignon, mais pour notre part c’est très important de garder l’intimité de cet enfant. Il n’aura pas choisi d’être déjà sur le Net», précise Alizé.