Luis Suarez et Joao Felix jubilent. Ils ont écarté Valence et sont solidement accroché à la tête de la Liga. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Le leader ne flanche pas: grâce à sa redoutable doublette offensive Luis Suarez – Joao Felix, l’Atlético Madrid a dompté le Valence CF 3-1 dimanche à l’occasion de la 20e journée de Liga. Il maitient ainsi son confortable écart en tête du classement, avec sept points d’avance sur le Real et six le FC Barcelone (3e), vainqueur 2-0 à Elche sans Messi.

Plus associés sur le front de l’attaque rojiblanco depuis quelques matches, le Portugais et l’Uruguayen (qui fêtait ses 34 ans dimanche) ont été étincelants, combinant à merveille à l’image du but du plat du pied droit de Suarez sur un service parfait en profondeur de Felix, pour offrir un septième succès consécutif en Liga aux Colchoneros.

Le Barça s’accroche sans Messi

Et derrière eux, c’est tout l’Atlético qui a proposé une prestation de haut-niveau : Thomas Lemar a servi la passe décisive du premier but de Joao Felix, qui a mis la semelle à la reprise d’un corner au second poteau ; Yannick Ferreira Carrasco s’est montré tranchant à un poste plus offensif ; José Maria Gimenez a été d’une justesse impressionnante ; et Correa y est allé de son but.