Le duo vaudois Nicocapone 3e de Mask Singer sur TF1

Ce n’est pas tous les jours que des Vaudois s’illustrent dans une émission phare de TF1. C’est pourtant ce qui s’est passé avec Nicocapone, duo de vidéastes star des réseaux sociaux, qui a participé dans le plus grand secret à «Mask Singer». Le voile a été levé sur leur identité lors de la finale du concours de chant, vendredi 2 juin 2023. Depuis le début de cette 5e saison, Nicola et Daniela étaient cachés sous le costume du chameau. Au lendemain de la diffusion de l’émission, le couple, suivi par plus de 10 millions de fans sur Instagram, est revenu sur cette expérience en story.

«Nous ne sommes pas des chanteurs. Daniela, tu étais meilleure que moi. Moi, c’était une catastrophe. Je le sais. On ne l’avait jamais fait», a réagi Nicola, 32 ans. Sa compagne de reprendre: «On a été ravis de participer à une émission aussi puissante même si on était intimidé d’entendre les autres concurrents chanter aussi bien.» Les deux Vaudois ont précisé qu’ils avaient tout de même pris des cours de chant «tant bien que mal» pour tenter de se mettre à niveau. «Mais ça n’a pas aidé. Notre rôle était surtout de faire rire en dépit de tous les commentaires négatifs autour de nos prestations qui nous ont touché», ont-ils dit précisant qu’ils pensaient «dégager» dès la première émission parce que Kev Adams, un ami proche et enquêteur dans le jeu, les reconnaitrait. Nicola et Daniela ont encore annoncé qu’une «série» en vidéo allait être réalisée autour de leur participation au programme.