Suisse : Le F-35A est un peu plus bruyant qu’un F/A-18

Au décollage, le bruit d’un F-35A est plus élevé de 3 décibels que celui d’un F/A-18. Une différence à peine perceptible pour l’oreille humaine, assure Armasuisse.

Getty Images via AFP

Dans le cadre de l’évaluation des quatre candidats pour le prochain avion de combat de la Suisse , le laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) a été chargé d’effectuer des mesures acoustiques des essais en vol. Comme son rapport final est classifié confidentiel, l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) a publié ce mercredi un rapport succinct sur le F-35A , le modèle choisi par la Suisse.

Dans un communiqué de presse, Armasuisse explique que «le F-35A affiche au décollage un niveau sonore moyen d’environ 3 décibels (A) de plus que l’actuel F/A-18 C/D» – soit une différence de bruit qui est «à peine perceptible» au quotidien par l’oreille humaine aux environs d’un aérodrome. Cependant, «un F-35 équivaut à deux F/A-18 au décollage simultanément, selon le président de l’association des communes riveraines de l’aérodrome de Payerne interrogé par la RTS. De plus, dans un périmètre de 8 km autour de la piste, l’empreinte sonore du nouvel avion est deux fois plus importante.