France : Le fabricant de chariots Caddie dépose le bilan

L’entreprise française, basée en Alsace, s’est déclarée lundi en cessation de paiements, victime d’une série déboires liés notamment à pandémie de Covid.

Baisse du chiffre d’affaires, retards de production et cluster

À l’été 2020, Caddie, détenu à 70% depuis 2018 par le polonais Damix, avait déjà supprimé cinquante emplois et regroupé ses activités de production de chariots pour la grande distribution sur le seul site de Dettwiller (est de la France). «Mais on a eu pas mal de déboires quand on a rebranché nos lignes de fabrication et on a perdu beaucoup de journées de production, qui nous ont mangé de la trésorerie», explique Stéphane Dedieu. Celui-ci espère que ce nouveau redressement judiciaire marquera «un nouveau départ» pour cette «belle marque».