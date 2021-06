Vouvry (VS) : Le fabricant de l’Assugrin met la clé sous la porte

Les employés de Sanaro ont appris mardi la fermeture à relativement court terme de l’entreprise. Un plan social «solide» leur aurait été promis.

Les dirigeants n’ont pas pu être contactés et les raisons de cette fermeture demeurent pour l’instant inconnues. Il semble toutefois que, malgré la renommée de produits fabriqués par Sanaro comme Assugrin, Hermesetas ou encore une gamme de compléments alimentaires, la société aurait enregistré de lourdes pertes ces dernières années. La société a vu le jour en 1943, à Montreux (VD), et la création d’une autre entité, Assucra, implantée à Vouvry, remonte à 1976. Dix ans plus tard, les deux étaient regroupées sur le site valaisan, et la fusion est intervenue en 1993, selon l’historique présent sur le site de Sanaro.