Economie: Le fabricant de papier toilette Hakle essuie des pertes et est insolvable

Économie : Le fabricant de papier toilette Hakle essuie des pertes et est insolvable

Durant la pandémie, le papier toilette était un accessoire prisé et de nombreuses personnes s’étaient ruées dans les magasins pour en faire des stocks. Aujourd’hui, Hakle, l’un des plus grands fabricants, annonce son insolvabilité. La société justifie la mesure à cause de la «crise énergétique historique». L’entreprise, dont le siège se trouve à Düsseldorf (All), indique que «l’augmentation massive des coûts d’achat des matériaux et de l’énergie ainsi que ceux des transports» n’a pas pu être répercutée jusqu’à présent dans une mesure suffisante sur les clients, rapporte le «Spiegel».