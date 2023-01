Le fabricant des navettes autonomes des TPG en difficulté

Les TPG ont testé un véhicule de Navya à Meyrin en 2018 et à Belle-Idée, en 2020. Lucien FORTUNATI

Gros coup de frein pour le fabricant de navettes autonomes, Navya. La société lyonnaise, partenaire d’une phase test qui doit être menée au bout du lac dans deux ans, s’est déclarée en cessation de paiements, a relaté France 3. La justice française doit notamment se prononcer ce mardi sur un éventuel redressement judiciaire. Une procédure qui doit permettre «d’évaluer toutes les solutions permettant de pérenniser l’activité, maintenir les emplois, ainsi que rechercher des investisseurs», a précisé l’entreprise à nos confrères.



Toutefois, ces difficultés financières ne devraient pas mettre en péril le déploiement de Horizon Europe Ultimo, un projet européen auquel participe l’Université de Genève (UNIGE). Celui-ci prévoit de développer, dans trois villes dont Genève, un service de minibus automatiques. Dès 2025 et pour un essai d’une année, quinze véhicules d’une quinzaine de places devraient assurer des parcours à la demande, porte-à-porte et 24h sur 24.

D’autres fabricants



Partenaires d’Ultimo, les Transports publics genevois (TPG) indiquent qu’il y a «actuellement trop d’incertitudes pour se prononcer sur les implications des difficultés rencontrées par Navya sur le projet», notamment savoir si la société va déposer le bilan ou être reprise. Quoi qu’il en soit, «il ne s’agit pas du seul fabricant impliqué», précise François Mutter, porte-parole des TPG, et des alternatives existent à l’horizon 2025: plusieurs entreprises travaillent en effet aujourd’hui sur la fabrication de véhicules autonomes pour les transports publics. «Ce qui est certain est que les difficultés de Navya ne remettent pas en cause la réalisation du projet Ultimo à terme», déclare le communicant.

Des repreneurs potentiels



Coordinateur associé et directeur technique d’Ultimo, le professeur Dimitri Konstantas, directeur de l’Information Science Institute de la Geneva School of Economics and Management de l’UNIGE, considère également que le projet n’est pas menacé. Selon lui, des repreneurs potentiels pour Navya seraient sur les rangs et «nous sommes confiants que l’acquéreur reprendra le projet, affirme-t-il. La technologie fonctionne très bien. Pour nous, cela ne change rien». Et si tel ne devait pas être le cas, il existe d’autres entreprises capables de fabriquer ces engins: «Nous avons deux ans pour développer le projet, et nous sommes confiants que d’ici là, des véhicules de bonne qualité seront sur le marché.»

Un secteur qui «va se consolider»