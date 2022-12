Hockey sur glace: Le fair-play, ça existe encore

Cale Makar a fait preuve de fair-play dans un match face aux New York Islanders. Son geste est remarquable.

La scène s’est passée dans une rencontre entre Colorado Avalanche et les New York Islanders. En toute fin de première période, le défenseur Cale Makar s’est écrasé sur la glace, alors qu’il était poursuivi par Mathew Barzal.

La canne du joueur des Islanders étant un peu haute, l’arbitre a sans hésiter sifflé une pénalité de deux minutes. C’était sans compter sur la réaction du No 8 de l’Avalanche, qui a tout de suite levé le bras en agitant son gant.

A-t-il voulu montrer son agacement? Non bien au contraire, il a signifié à l’arbitre qu’il n’y avait pas eu de faute et qu’il était tombé tout seul. Résultat: les deux minutes ont été annulées. Le geste de Cale Makar, somme toute assez logique, n’est pourtant pas si fréquent que ça dans les arènes sportives.

Ovechkin en avait fait de même en avril

Le contre-exemple signé Trouba

Jacob Trouba a quant à lui effectué la démarche inverse, fin mai 2022, en faisant preuve d’une réelle mauvaise foi. Le défenseur des New York Rangers a plongé pour récupérer une pénalité de deux minutes. Son adversaire Ian Cole a été expulsé et son équipe des Carolina Hurricanes a encaissé un but après dix secondes.