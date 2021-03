Ce mécanisme a pour but d’empêcher des dépenses excessives des clubs professionnels. Ainsi, il vise à limiter les dépenses des clubs à l’équivalent de leurs recettes, pour ne pas mettre en péril leur existence à long terme. C’est aussi une manière de freiner les investissements directs dans les clubs. En outre, il pourrait être résumé ainsi: ne pas dépenser plus que ce qui est gagné. Des plafonds concernant les transferts et les salaires des joueurs pourraient aussi être implémentés.