C’est ancien agriculteur s’appelle Bernard Charmillot. À 69 ans, cet ex-militant du Groupe Bélier est un activiste qui, comme il dit, a «porté le drapeau». Il avait 15 ans en 1964 quand les autonomistes jurassiens ont entouré le Fritz des Rangiers et empêché le conseiller fédéral Paul Chaudet de procéder à une cérémonie du souvenir. Il en avait 35 quand des membres du Groupe Bélier ont abattu et brisé la statue de Charles L’Eplattenier (1874-1946) au moyen d’un câble et d’un treuil.

Depuis longtemps

Bistrot de campagne

Bâti et non bâti

Pour la justice, les modifications contraires à la zone agricole «ne sont assurément pas mineures et portent atteinte au principe fondamental de la séparation du bâti et du non bâti». De fait, «la démolition de ces deux appartements, construits sans autorisation et en violation des dispositions, s’impose», en application des principes du rétablissement de l’état conforme.