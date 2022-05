Tennis: Le fantôme de Dominic Thiem quitte Genève la tête basse

Un petit tour et puis s’en va pour l’ancien No 3 mondial, déjà éliminé du Geneva Open.

Hier, c’est l’ombre de l’Autrichien qui s’est inclinée au 1er tour du Geneva Open, face au solide Italien Marco Cecchinato (ATP 134). Lui-même retombé au 194e rang de la hiérarchie à la suite d’ennuis à un poignet qui ont pourri son cru 2021, Dominic Thiem a évolué au niveau de son classement. Perdu côté coup droit, l’ex-No 3 mondial ne s’est guère montré plus fiable sur son revers. Et comme son service n’était pas disposé à servir de bouée, il a pris l’eau.

Le Genevois (ATP 317) va vivre un moment spécial, mardi au Geneva Open. Il disputera, à 25 ans, le troisième match de sa carrière dans le tableau principal d’un tournoi ATP. Il avait perdu les deux premiers à Gstaad, en 2016 et 2021. Ce coup-ci, il se produira devant son public, sur un court qu’il a l’habitude de fréquenter en interclubs, à l’occasion d’un derby helvétique face au Thurgovien Leandro Riedi (ATP 301), finaliste de Roland-Garros juniors en 2020.

L’Autrichien n’a pas tout perdu, comme l’ont démontré ses deux passings gagnants tirés entre les jambes au sixième jeu du deuxième set. Mais la partition est encore trop confuse. Ce printemps, le double finaliste de Roland-­Garros (2018 et 2019) a désormais perdu les six matches qu’il a disputés sur terre battue. Il quitte Genève avec des doutes plein la tête et un tennis en vrac.