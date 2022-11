Masters de tennis: Nadal est éliminé du Masters, Ruud qualifié

Manque de confiance

Esprit déconnecté

Depuis son forfait avant sa demi-finale à Wimbledon contre Nick Kyrgios, et cette déchirure abdominale, «Rafa» a enchaîné les déconvenues pour un champion de son standing: vaincu d’entrée à Cincinnati, en 8es de finale à l’US Open puis lors de son entrée en lice à Bercy, le «Taureau de Manacor» est apparu vidé physiquement et l’esprit déconnecté.

Absent jeudi?

Par séquences, son coup droit lasso historique est toujours là. Mais à Turin, la balle de l’Espagnol de 36 ans, souvent trop courte, n’a jamais vraiment fait mal. Et face au tube de l’automne Félix Auger-Aliassime et sa formidable série de victoires (sacré à Florence, Anvers et Bâle), le No 2 mondial n’a pu que constater ses criantes limites du moment.