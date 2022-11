masters de tennis: Auger-Aliassime bat le fantôme de Nadal

Manque de confiance

Esprit déconnecté

Depuis son forfait avant sa demi-finale à Wimbledon contre Nick Kyrgios, et cette déchirure abdominale, «Rafa» a enchaîné les déconvenues pour un champion de son standing: vaincu d’entrée à Cincinnati, en 8es de finale à l’US Open puis lors de son entrée en lice à Bercy, le «Taureau de Manacor» est apparu vidé physiquement et l’esprit déconnecté.

Par séquences, son coup droit lasso historique est toujours là. Mais à Turin, la balle de l’Espagnol de 36 ans, souvent trop courte, n’a jamais vraiment fait mal. Et face au tube de l’automne Félix Auger-Aliassime et sa formidable série de victoires (sacré à Florence, Anvers et Bâle), le No 2 mondial n’a pu que constater ses criantes limites du moment. Dernier du groupe vert, Nadal est quasi éliminé et vient d’enchaîner quatre défaites d’affilée, pour la seconde fois seulement dans sa carrière. Pas sûr que le Pala Alpitour le revoit dans deux jours.