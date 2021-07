Justice vaudoise : Le faux braquage pour le tournage d’un clip se termine par une amende

Son organisateur écope de 700 francs à la suite de l’intervention de la police dans une épicerie lausannoise où des faux voleurs armés sévissaient. Il n’avait pas demandé d’autorisation pour filmer sur la voie publique.

Le clip musical avec son faux braquage tourné dans une épicerie lausannoise et réalisé sans demande officielle et sans que la police n’en soit informée en août 2020 connaît son épilogue judiciaire. Son organisateur, un étudiant, a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les armes, et pour ne pas avoir demandé une autorisation de tourner à la Commune, rapporte « 24 heures ». Il écope d’une amende de 700 francs.