Hockey sur glace: Le favori et le champion éliminés au 1er tour des play-off de NHL

Getty Images via AFP

Le point commun entre Boston et Colorado avant le début des séries éliminatoires de NHL? L’équipe du Massachusetts et le club basé à Denver étaient les favoris des bookmakers pour soulever la Coupe Stanley en 2023.

Le point commun les Bruins et l’Avalanche au terme de la première des quatre rondes de play-off? Les formations entraînées par Jim Montgomery et Jared Bednar sont en vacances.

À une minute près

«On a simplement réalisé ce que personne au monde pensait que nous étions en mesure de réaliser», a résumé l’attaquant américain des Panthers Matthew Tkachuk. La franchise floridienne, qui avait peiné à se faufiler en play-off, a en effet éliminé le groupe qui avait survolé la portion régulière du calendrier et qui s’était approprié deux records dans une ligue plus que centenaire. Celui du nombre de victoires (65 sur 82 matches) et de points (135).