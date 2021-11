Assaut du Capitole : Le FBI a enfin mis la main sur «l’écharpe suédoise»

L’un des émeutiers les plus recherchés après l’attaque du Congrès a été mis en examen. Une horde d’enquêteurs en ligne était à ses trousses depuis le 6 janvier.

Redoutables détectives en ligne, les «Sedition Hunters» ont rendu un fier service au FBI en identifiant plusieurs dizaines de participants aux émeutes du Capitole . Ces as de l’enquête en ligne ont beau être diablement efficaces, ils se sont cassé les dents sur un cas bien particulier: celui de «l’écharpe suédoise». Impossible de mettre la main sur cet homme barbu qui portait, le 6 janvier , une des 1000 pièces de tissu distribuées en 2017 aux anciens habitants de la petite ville de Skelleftea. Le mystère entourant l’identité de cet homme, qui a joué un rôle de premier plan lors des émeutes, a intrigué l’Amérique tout entière.

Plus tard, «l’écharpe suédoise» aurait aidé les manifestants à passer de bureau en bureau, donnant des coups de pied dans les portes et tentant de forcer l’entrée. Avant de prendre part à l’émeute, l’homme aurait envoyé un texto à un associé pour lui dire qu’il était «sur les marches du Capitole, c’est parti, les gens font tomber les barrières, la bataille a commencé». Arrêté en mars, son acolyte Danny Rodriguez avait refusé de donner au FBI l’identité de «l’écharpe suédoise». Il s’était contenté d’indiquer que l’homme venait de la région de Los Angeles et qu’il n’avait «pas d’accent suédois».