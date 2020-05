Etats-Unis

Le FBI au secours de Kodak Black

Incarcéré depuis plusieurs mois, le rappeur américain de 22 ans se plaint de nouvelles maltraitances de plus en plus alarmantes.

Alors qu’il croupit depuis plusieurs mois dans un pénitencier situé dans le Kentucky, Black Kodak y aurait subi de nouvelles violences. Le prisonnier, qui avait déjà dit être déjà maltraité en décembre 2019, aurait été «violemment battu» par sept gardiens, comme l’a indiqué un proche sur la page Instagram de la star, dimanche 3 avril. Dans le message, on apprend que le rappeur américain de 22 ans aurait été frappé à la tête à plusieurs reprises avec un objet métallique alors qu’il était menotté. Un des gardes aurait «effleuré ses parties génitales», en lui disant: «Tu n’es plus si gangster maintenant, tu vas avoir besoin de plus grosses boules pour survivre.»