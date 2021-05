États-Unis : Le FBI révèle un dossier sur la mort de Kurt Cobain

La mort de Kurt Cobain est encore l'objet de nombreuses spéculations. Le FBI vient de déclasser un dossier sur l'enquête, comme l'a rapporté «Rolling Stone», ce qui devrait mettre fin à certaines théories.

Un dossier du FBI sur la mort de Kurt Cobain a été déclassé et posté en ligne le mois dernier, apprenait-on vendredi matin dans le magazine «Rolling Stone» . Ce dossier de dix pages est principalement composé de lettres dans lesquelles les auteurs de ces missives se questionnent sur la mort du musicien, qui a été classée comme un suicide en 1994.

Théories du complot

De nombreuses théories du complot entourent le décès de la rock star, et le FBI a dû répondre aux demandes de ceux qui réclamaient une enquête pour meurtre, et non un suicide par arme à feu après avoir consommé de l'héroïne comme le stipulent les conclusions officielles. Dans les documents, un fan, dont le nom est effacé, écrivait ainsi en 2003: «Je pense qu'une grande injustice a été commise dans le cas de Kurt Cobain. Je vous écris en espérant que cela fera examiner à nouveau le dossier de M. Cobain. Des millions de fans autour du monde aimeraient que les incohérences entourant sa mort soient expliquées. Il est triste de penser qu'une injustice de cette nature puisse avoir lieu aux Etats-Unis.»