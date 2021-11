Fail : Le FBI ridiculisé par des hackers

Une campagne de fausses alertes de cyberattaques a été menée depuis un serveur informatique sécurisé du FBI.

Dans un communiqué, le FBI et l’agence du ministère chargée de la cybersécurité (CISA) ont confirmé l’incident, sans fournir de détails. «Le FBI et la CISA ont connaissance de l’incident ce matin impliquant de faux courriels depuis un compte de @ic.fbi.gov», selon leur communiqué. «Il s’agit d’une situation en cours et nous ne pouvons fournir aucune autre information complémentaire pour le moment», ajoutent-ils en précisant que «le matériel touché a été mis hors ligne rapidement après la découverte du problème».