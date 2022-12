États-Unis : Le FBI s’alarme d’une explosion des cas de sextorsion d’enfants

En 2021, 7000 cas de chantage aux images sexuelles envers des enfants et des ados ont été recensés aux États-Unis. La plupart concernent des garçons, plus d’une douzaine se sont suicidés.

Selon la police fédérale américaine, le FBI, aux États-Unis, les forces de l’ordre ont recensé plus de 7000 cas, l’année passée, de «sextorsion» concernant des jeunes enfants et d’adolescents, et pour un total de 3000 victimes. La plupart des cas concernent des garçons, dont plus d’une douzaine se sont suicidés, souligne le FBI.