Modus operandi : Le FBI s’est servi chez Google pour piéger les criminels

Un acheteur est tombé sur un appareil d’occasion tournant sur un système d’exploitation sous-marin commercialisé par l’agence américaine.

On ne sait jamais à quoi s’attendre en achetant sur le Net. Un Australien peut le confirmer après avoir acquis d’occasion un smartphone sur un site de vente entre particuliers. Le nouveau propriétaire a rapidement compris qu’il n’avait pas affaire à un appareil ordinaire. À la place de l’habituel OS Android et sa boutique PlayStore, il a trouvé un OS mystérieux. Il s’agissait en fait d’un ArcaneOS, le système d’exploitation développé par le FBI.

L’appareil, nommé ANOM, fait partie des smartphones chiffrés qui avaient été écoulés par l’agence américaine pour piéger les organisations criminelles. Au cours d’une opération rondement menée et s’étalant sur trois ans, elle en avait vendu 12 000 exemplaires pour un total de 27 millions de messages espionnés. Début juin, le FBI s’était félicité d’un coup de filet historique: l’arrestation de plus de 800 criminels dans 16 pays.

Le site Motherboard (Vice Media) a profité de l’occasion pour décortiquer le smartphone, un Pixel 4a milieu de gamme de Google modifié. On y trouve entre autres une messagerie prétendument chiffrée, de fausses icônes d’applications et un système de suppression sécurisée et totale des données à distance.