Etats-Unis – Le FBI surveille une menace de fusillade dans des écoles diffusée sur TikTok

États-Unis : Le FBI surveille une menace de fusillade dans des écoles diffusée sur TikTok

Une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok a mis en alerte le FBI ce vendredi. Elle parlait de concours de fusillades dans des écoles, ce qui a valu au FBI de se pencher sur l’affaire.

La police fédérale américaine, le FBI, a indiqué enquêter sur une menace de fusillades visant les écoles aux États-Unis, diffusée sur le réseau social TikTok et dont la viralité a conduit nombre d’établissements à alerter les parents.

Différentes autorités ont cependant minimisé la crédibilité de cette menace, diffusée sur TikTok sous la forme de vidéos reprenant un «school shooting challenge» («concours de fusillades dans les écoles») et selon laquelle des attaques aux armes à feu et à la bombe se produiraient vendredi dans des écoles à travers les États-Unis.

Cette rumeur est apparue deux semaines après une fusillade meurtrière bien réelle, dans un lycée d’Oxford, dans l’État du Michigan, où un adolescent de 15 ans a tué quatre élèves et blessé plusieurs autres personnes avec un pistolet semi-automatique offert par ses parents.

«Une information circule selon laquelle aujourd’hui est un jour d’attaques contre les écoles», prévenaient, ce vendredi, dans un e-mail, les responsables d’une école de la capitale, Washington, ajoutant que l'«Administration et la police locale sont au courant et suivent cela de près».

«Avec le plus grand sérieux»

TikTok a assuré mener l’enquête, tout en semblant prendre ses distances avec ces vidéos apparues sur sa plateforme. «Nous traitons les menaces, même quand il s’agit de rumeurs, avec le plus grand sérieux, et c’est pourquoi nous travaillons avec les autorités pour examiner les avertissements concernant de potentielles violences dans les écoles,» a écrit le réseau social. Et ce «même si nous n’avons pas trouvé la preuve que de telles menaces soient nées ou aient été propagées sur TikTok».