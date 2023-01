Football: Le FC Andorra fait le bonheur de Piqué

Gerard Piqué est le fondateur et le président de la société Kosmos qui a racheté le FC Andorra.

L’ancien défenseur du FC Barcelone, n’en a cure. Il continue à sortir de nouveaux projets de son chapeau. En Espagne, c’est actuellement la Kings League qui fait parler les fans de football. Ce championnat à sept joueurs, qui réunit des anciennes stars de ballon rond et des streamers, fait déjà un carton sur la plateforme Twitch. Il est suivi par des centaines de milliers de téléspectateurs.

450’000 euros pour monter en D3

Dans le domaine du football, le Catalan a un autre sujet de satisfaction: le FC Andorra, qu’il a racheté il y a quatre ans par l’intermédiaire de sa société Kosmos. L’équipe de la Principauté a déjà été promue de cinquième division en… D2. Et il est d’ailleurs devenu le premier club professionnel étranger à évoluer dans le championnat professionnel espagnol.

Ces ascensions ne se sont pas faites sans mal et sans heurter quelques personnes. La plus grosse polémique a été le passage directement de la D5 à la troisième division. La franchise financée par Gerard Piqué a décroché sa promotion en D4 sur le terrain, puis dans la foulée elle a acheté sa montée en D3 au Reus Deportiu, relégué administrativement.

Une 10e place en deuxième division

Le défenseur barcelonais et ses partenaires sont critiqués, non pas pour avoir bâti une équipe à coups de millions, ce qui n’est pas encore le cas, mais ils sont accusés de prendre la place d’autres clubs qui n’ont pas les mêmes moyens qu’eux. Il faut encore ajouter à cela les avantages fiscaux liés à la Principauté d’Andorre, dans laquelle joueurs et partenaires sont bien moins imposés qu’en Espagne.