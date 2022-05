Football: Le FC Annecy veut rallumer la flamme du foot pro à 30 km de la Praille

Le coach Laurent Guyot ne s’attend pas à des cadeaux de la part des adversaires venus de Sedan. DR

Un autre football est possible! A un train de Genève et deux de Lausanne, le club haut-savoyard saura vendredi soir aux alentours de 22h35 s’il retrouve le statut professionnel, un peu moins de 30 ans après son dernier passage en division 2 et une relégation qui avait entraîné sa dissolution pure et simple. Les Annéciens, pour obtenir une promotion pas vraiment attendue pour cette saison, devront absolument battre Sedan, ou faire mieux que l’actuel 2e, le FC Villefranche Beaujolais, qui jouera à la maison face à Bourg-Péronnas en même temps.

Cette ville tranquille des rives du lac du même nom, connaît une effervescence rare ces jours-ci. Pour le match de la promotion, ils seront 13’500 dans le vénérable Parc des Sports, à pousser derrière la surprise du championnat de National.

«Il faudra que ceux qui viennent poussent et qu’on soit même 13’511 sur le terrain, s’enflamme Laurent Guyot, le coach local, qui ne s’attend à aucun cadeau de la part des «Sangliers» sedanais. Ce n’est de loin pas un hasard si on a réussi à remplir cette enceinte en moins d’une semaine. Le manque crée l’événement et on sent un vrai engouement. Je remercie d’ailleurs la Mairie, qui a pris un arrêté municipal afin d’autoriser les bars de la ville à laisser leurs terrasses ouvertes plus longtemps ce soir-là. Je veux que les gens au stade mettent une belle ambiance, mais je veux que la ville rugisse aussi!»

Le défenseur Ahmed Kashi et le Parc des Sports local. DR