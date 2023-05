Le FC Bâle joue contre la Fiorentina en demi-finales

Sans doute que c’est un paradoxe que le FC Bâle ne se plaît pas à entretenir, mais il y est confronté de fait. On peut être 5e de Super League le week-end et en demi-finales de Conference League le jeudi. Et donc rêver d’une finale, qui serait la première pour un club suisse en Coupe d’Europe. Il faudra pour le coup éliminer la Fiorentina sur une double confrontation, entre ce soir (21 h) et jeudi prochain.