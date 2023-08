Bâle éliminé sans gloire de la Coupe d’Europe

Un penalty généreusement accordé

Un goal qui a suffi pour causer la chute du FC Bâle. Les visiteurs ont poussé en deuxième mi-temps, sans parvenir à inscrire une troisième réussite, synonyme de prolongations. Cette élimination conclut une semaine agitée. L’équipe avait dû retarder son interminable déplacement vers le nord du Kazakhstan (plus de 4300 kilomètres) de 32 heures après un problème technique avec leur avion. Les Rhénans n’étaient arrivés à Kostanaï que le jeudi matin, jour même du match, après une escale en Géorgie. Le voyage du retour paraîtra plus long encore après ce revers cuisant.

De trop nombreux absents

Le nouvel entraîneur du FC Bâle, Timo Schultz, débute son mandat de la pire des manières. En plus des suspendus et des nombreux blessés, le technicien allemand a été privé au dernier moment de Taulant Xhaka et Sergi López. Il risque encore de perdre ses stars Dan Ndoye, courtisé par Bologne, et Wouter Burger, que les médias néerlandais annoncent du côté de Stoke City.