Football

Le FC Bâle est fixé sur son avenir européen

S'ils éliminent l'Eintracht Francfort, les Rhénans affronteront le vainqueur de Shakhtar Donetsk - Wolfsburg en quarts de finale de la Ligue Europa.

Victorieux 3-0 du match aller des huitièmes de finale sur la pelouse de l'Eintracht Francfort le 12 mars dernier, les Rhénans sont bien partis pour se qualifier pour le tournoi final. Il ne leur reste plus qu'à valider leur ticket lors du retour, le 5 ou le 6 août prochain. A l'instar du Shakhtar, vainqueur 2-1 au match aller des huitièmes à Wolfsburg.

Si le FCB se hisse en demies-finale, il pourrait ensuite rencontrer les Glasgow Rangers, Leverkusen, l'Inter Milan ou Getafe, tous les quatre dans la même moitié de tableau que la troupe de Marcel Koller, Francfort, le Shakhtar et Wolfsburg.

Le Final 8 de la Ligue Europa se déroulera sur le format de l'élimination directe à Cologne, Duisbourg, Düsseldorf et Gelsenkirchen. Les quarts auront lieu les 10 et 11 août, les demies les 16 et 17 août, la finale le 21 août.