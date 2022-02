Football – Le FC Bâle gagne sans bavure face à Lausanne

Ils ont passé plus d’une mi-temps à rôder devant le but, sans succès. Les Bâlois sont restés longtemps muets face à Lausanne-Sport samedi soir. Patients et disciplinés, ils ont gagné 3-0 sans trop forcer leur talent. Leur victoire témoigne surtout d’une certaine sérénité de plus en plus marquante à mesure que les minutes passaient.