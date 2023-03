Football: Le FC Bâle perd des plumes à domicile face à Bratislava

Poteau d’Amdouni

En deuxième période, les choses ne se sont plus aussi bien déroulées pour le FCB. Il a eu tendance à beaucoup plus déjouer et à laisser la possession de la balle aux Slovaques. L’euphorie du début de rencontre a laissé place à une certaine fébrilité. Ajoutez à cela une baisse au niveau du physique et ce qui devait arriver arriva. Le Slovan est parvenu à égaliser par Malik Abubakari (70e), sans que personne n’y trouve rien à redire.