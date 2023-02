Football: Le FC Bâle perd un match où le football est passé au second plan

Depuis le tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie, on ne joue plus au football dans le pays. Il y a des choses plus importantes auxquelles consacrer son énergie. Jusqu’au moment où l’UEFA débarque et somme Trabzonspor de bien vouloir disputer son match aller de barrages de Conference League contre le FC Bâle. Pas question pour l’organisation basée à Nyon de chambouler son calendrier. Le ballon ne doit jamais cesser de rouler, alors prière de bien vouloir mettre son deuil en sourdine et de chausser ses crampons…