Football - Le FC Bâle présente ses excuses à son capitaine

Le premier volet de ce mea culpa porte sur une vidéo datant du mois d’avril dans laquelle on voit Karl Odermatt (78 ans), membre du conseil d’administration du FC Bâle et légende du football rhénan, s’en prendre à Valentin Stocker en évoquant les raisons de sa mise «en congé» à la mi-février. «Stocker était contre l’entraîneur. Il a pris l’équipe à part dans une pièce et il a dit: aujourd’hui on ne court pas. Et nous avons perdu 6-2. Pensez-y!», commentait Odermatt sur ce petit film de 21 secondes pris par lecteur reporter et envoyé à Telebasel. Et de poursuivre: «C’est ce qu’il a fait! Si j’étais président, je lui aurais dit qu’il était suspendu.»