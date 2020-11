C’était le derby des rescapés, le seul match de Super League à avoir résisté aux effets du coronavirus ce week-end. Alors le FC Saint-Gall et le FC Bâle y sont allés de bon coeur, dimanche après-midi au Kybunpark (50 spectateurs). Les Rhénans, qui effectuaient leur retour au jeu après une phase de quarantaine (dernier match officiel le 4 octobre), se sont imposés avec la manière (1-3), face à une équipe qui est désormais la seule du pays à avoir disputé six matches en six journée.

Une bouffée d’oxygène

Alors que les Brodeurs étaient fermement décidés à mettre leur patte sur la rencontre (essais de Lukas Görtler aux 25e et 33e, tir de Jordi Quintilla à la 30e), c’est Fabian Frei qui a tiré son épingle du jeu. Sur un ballon de rupture, le milieu bâlois s’est offert une chevauchée de plus de 60 mètres, via un grand-pont, pour finalement fixer et battre Zigi (39e).