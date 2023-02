Football: Le FC Barcelone a manqué un transfert  pour 18 secondes

Après le départ du latéral Hector Bellerin au Sporting Lisbonne, les Blaugranas avaient ciblé le profil de Julian Araujo et trouvé un accord avec le club de MLS pour un transfert avoisinant les deux millions d’euros. L’échec de ce dossier met le coach espagnol Xavi dans une situation délicate. En effet, l’actuel leader de Liga ne compte désormais plus de latéral droit de métier dans son effectif et devra compter sur Jules Koundé, Sergi Roberto ou Ronald Araujo pour défendre ce poste. Quant à Julian Araujo, il devra attendre au moins jusqu’à l’été prochain pour quitter le club américain.