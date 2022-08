Football : Le FC Barcelone a trouvé de l’argent frais

La vente d’une partie de ses actifs va permettre au club catalan d’empocher 100 millions d’euros. De quoi se rapprocher encore un plus de ce qui lui demande la Liga.

Le FC Barcelone a vendu 25% des parts de Barça Studios, une de ses filiales chargée de gérer les négoces numériques et les réalisations audiovisuelles du club, à la plateforme Socios.com pour 100 millions d’euros, a annoncé le président Joan Laporta lundi.

«Nous sommes parvenus à un accord pour la vente de 25% de Barça Studios pour 100 millions d’euros. Nous avons l’autorisation de l’assemblée (des représentants des supporters-actionnaires, NDLR) de vendre 49% des parts et pour l’instant nous en avons vendu 25% à Socios.com», a indiqué Laporta, lors de la conférence de presse de présentation de Jules Koundé comme nouveau joueur blaugrana.

Cette vente à la plateforme Socios.com est définitive

Augmenter l’interaction avec les supporters

Socios.com est une plateforme qui permet aux clubs d’augmenter leur interaction avec les supporters et de mieux le monétiser, avec notamment l’emploi de Fan Tokens, sorte d’actifs numériques basés sur la blockchain et les cryptomonnaies.

En plus de la vente d’une partie de ses droits TV, le Barça a récemment joué sur plusieurs fronts pour obtenir rapidement des liquidités et ainsi être actif sur le marché avec un emprunt de 595 millions d’euros à Goldman Sachs et un accord de sponsoring avec Spotify pour environ 435 millions d’euros.